В Петербурге мужчина домогался 15-летней девочки

В Петербурге мужчина домогался 15-летней девочки
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Pixabay

В полицию Пушкинского района Санкт-Петербурга обратилась 48-летняя женщина с заявлением о том, что, находясь в квартире по месту жительства, 47-летний неработающий мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её 15-летней дочери.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гатчине отец не раз приставал к пятилетней дочке. Полиция Ленобласти по «горячим следам» задержала 37-летнего мужчину, который в городе Гатчина в своей квартире совершал насильственные действия сексуального характера в отношении дочери пятилетней дочери. Как стало известно Gazeta.Spb.ru, ранее сообщалось, что в полицию обратилась соседка с сообщением о том, что отец насилует детей. Возбуждено уголовное дело.

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