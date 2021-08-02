Новоселов в ЖК «Цивилизация» ждут благоустроенные дворы

Всего в ЖК заселены 12 домов, благоустройство вокруг которых полностью выполнено. Фото: ЛСР

Всего в ЖК заселены 12 домов, благоустройство вокруг которых полностью выполнено. Фото: ЛСР

Три дома в жилом комплексе «Цивилизация» в Невском районе Петербурга получили разрешение на ввод в эксплуатацию. Документы «Группе ЛСР» (девелопер №2 по объемам строительства в России) выдала служба Государственного строительного надзора и экспертизы.

Два дома высотой в 24 этажа рассчитаны на 227 квартир каждый. Общая площадь жилых помещений зданий составляет 9,2 тыс. кв. метров. В третьем корпусе запроектировано 147 квартир общей площадью 7,4 тыс. кв. метров. Всего в здании 23 этажа.

К моменту, когда новоселы получат ключи от квартир, придомовая территория будет полностью благоустроена — ее привели в порядок уже на 99%. Работы по благоустройству начались в апреле 2021. К настоящему моменту специалисты заасфальтировали внутриквартальные проезды, уложили плитку, на территории установили урны для мусора и скамейки. Во дворах оборудованы детские площадки, зоны для отдыха и занятий спортом.

Всего в жилом комплексе заселены 12 домов, благоустройство вокруг которых выполнено в полном объеме. Кроме того, в середине июня в рамках акции «Экопятница» строители вместе с жителями комплекса высадили более 130 крупномеров — елей и клёнов. Деревья хорошо прижились и будут долго радовать петербуржцев.

«Подход «Группы ЛСР» к строительству предусматривает создание комфортной среды. Для нас важно, чтобы проект повышал привлекательность локации, и мы готовы вкладываться в благоустройство своих ЖК», — отмечает коммерческий директор «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад» Денис Бабаков.

Жилой комплекс «Цивилизация» находится в нескольких минутах ходьбы от набережной Невы, между Дальневосточным проспектом и Октябрьской набережной. Ближайшие станции метро — «Улица Дыбенко» и «Ломоносовская». Рядом с кварталом есть остановка общественного транспорта. В ЖК уже работают детский сад, школа; в настоящее время строится еще одно дошкольное учреждение.