На Большой Каменке горит ангар: работают 22 спасателя

В Петербурге в Приморском районе с огнем борятся 22 спасателя.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 2 августа пять единиц техники отправились тушить пожар на Большую Каменку, дома 1, корпуса 2.

Оказалось, что воспламенился ангар. Сотрудникам пожарной охраны сообщили о чрезвычайном происшествии в 11:14. В данный момент потушить помещение еще не удалось.

По предварительной информации в каркасно-щитовом, металлическом ангаре, размер которого 15х30 метров, происходит горение по всей площади.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что воздух после пожара в ангаре в Пушкинском районе остался чистым.