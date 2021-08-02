На Большой Каменке горит ангар: работают 22 спасателя

На Большой Каменке горит ангар: работают 22 спасателя
Полыхающую ангар тушат 22 спасателя. Фото: Baltphoto

В Петербурге в Приморском районе с огнем борятся 22 спасателя.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 2 августа пять единиц техники отправились тушить пожар на Большую Каменку, дома 1, корпуса 2.

Оказалось, что воспламенился ангар. Сотрудникам пожарной охраны сообщили о чрезвычайном происшествии в 11:14. В данный момент потушить помещение еще не удалось.

По предварительной информации в каркасно-щитовом, металлическом ангаре, размер которого 15х30 метров, происходит горение по всей площади.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что воздух после пожара в ангаре в Пушкинском районе остался чистым.

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