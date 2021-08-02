Петербуржцу, ударившего сына по голове, предъявили обвинение

Петербуржцу, ударившего сына по голове, предъявили обвинение
Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств на проспекте Энгельса. Фото : Следственный Комитет РФ

В Петербурге мужчине предъявили обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» после того, как гражданин ударил своего маленького сына.

Следственным отделом по Выборгскому району Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Петербургу началось расследование уголовного дела, в котором обвинение предъявили 27-летнему мужчине.

Следствие полагает, что 31 июля, ночью, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Он находился в квартире на проспекте Энгельса. Там, между ним и его сожительницей, на руках которой был 2-месячный сын пары, произошел конфликт. В результате спора мужчина замахнулся кулаком на женщину, однако попал по голове сына.

Малышу были нанесены повреждения различной степени тяжести, он до сих пор находится в больнице.

Отец ребенка был задержан, а сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге малышка спала с родителями в кровати и умерла.

новости СПб пострадал ребенок происшествие


 

Новости партнеров
Ударившему ногой новорожденную дочь петербуржцу предъявили обвинение 
Ударившему ногой новорожденную дочь петербуржцу предъявили обвинение 
Минздрав рассказал, кому противопоказана вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона»
Минздрав рассказал, кому противопоказана вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона»
Главный синоптик Петербурга рассказал, какую погоду ждать в августе
Главный синоптик Петербурга рассказал, какую погоду ждать в августе
Беглов попросил у Путина 342 млрд рублей для ускорения строительства метро Петербурга
Беглов попросил у Путина 342 млрд рублей для ускорения строительства метро Петербурга
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
После рейда на юге Петербурга было задержано 250 мигрантов
Стрельба и насилие: недетские «развлечения» детей в Петербурге
Двух окрепших нерпят выпустили в Ладогу
ФАС по Петербургу: «Пятерочка» и «Перекресток» растут законно
Разводка Ладожского моста полностью закроет трассу «Кола» 3 августа
Петербуржцу, ударившего сына по голове, предъявили обвинение
Мясников спрогнозировал распространение COVID волнами в три месяца
Супруга Бориса Джонсона объявила о второй беременности