Мать мальчика, который нашел родителей мертвыми, могла продавать наркотики

Мать мальчика, который нашел родителей мертвыми, могла продавать наркотики
Ребенок нашел тела матери и её мужа в квартире на Авангардной улице. Фото: скриншот Google Maps

Мама мальчика, который 1 августа обнаружил своих родителей мертвыми в квартире на Авангардной улице, могла быть связана с торговлей синтетическими наркотиками.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, номер телефона женщины неоднократно записан как номер наркодилера. Следователи предполагают, что погибшая специализировалась на продаже синтетических стимуляторов, передают «Невские новости».

Напомним, что трагедия в Красносельском районе произошла 1 августа. Девятилетний мальчик проснулся и как ни в чем не бывало отправился будить маму и её супруга, но войдя в спальню, с ужасом обнаружил, что оба взрослых мертвы. По некоторым данным, ребенок сразу же позвонил своему отцу, бывшему мужу матери, по другим — дедушке.

Так или иначе, школьнику не сразу поверили, но когда ему все же удалось убедить окружающих в своей серьезности, в квартиру сразу же приехали медики и полицейские. По предварительным данным, причиной гибели могло стать злоупотребление наркотиками. Также сам малыш рассказывает, что вечером перед трагедией родители выпивали.

На данный момент, мальчика забрал к себе отец. Вероятно, теперь ребенку предстоит работа с психологом. В семье также жил кот, но животное передали в приют. Расследование причин смерти супружеской пары продолжается.

Уже спустя несколько часов правоохранители ехали на вызов в квартиру на проспекте Авиаконструкторов в Приморском районе. Там были найдены тела 21-летней девушки и её 22-летнего избранника. Трупы обнаружил 48-летний дорожный рабочий, который приехал проведать племянницу и её молодого человека. Предполагается, что смерть петербуржцев связана с алкоголем.

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