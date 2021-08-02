Хотел изнасиловать: петербурженка получила 6 лет за удар ножом в горло

Суд Петербурга отправил женщину в ИК на 6 лет. Фото: pixabay

Суд Петербурга отправил женщину в ИК на 6 лет. Фото: pixabay

В Петербурге Красногвардейский районный суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет в исправительной колонии общего режима в отношении Натальи Ярыш, которую признали виновной по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга, в прошлом году, 29 октября, в квартире дома по улице Петра Смородина Ярыш ударила мужчину ножом. Один удар в шею полностью рассек глоточную артерию и задел сонную. Мужчина погиб от кровопотери.

Изначально женщину обвиняли по статье «Убийство». Однако виновная заявила, что не хотела убивать. Оказалось, что скончавшийся хотел изнасиловать ее, а Ярыш защищалась.

Когда погибший сполз под стол, Ярыш выбросила нож в коридор, чтобы мужчине не удалось реализовать задуманное.

Испугавшись, Ярыш убежала из квартиры.

Кроме лишения свободы с женщины взыскано 152 тыс. рублей материального ущерба и 1 млн рублей морального вреда.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге спустя 8 лет выяснили, кто виновен в смерти двух женщин.