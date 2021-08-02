19-летняя петербурженка заметила на скамейке труп

19-летняя петербурженка заметила на скамейке труп
Труп нашли у дома на скамейке по Товарищескому проспекту. Фото: Google Maps

В Петербурге в Невском районе города молодая девушка среди белого дня обнаружила тело мужчины.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 30 июля в отдел полиции обратилась 19-летняя уроженка Северной столицы.

Она рассказала, что примерно в 15:54 на Товарищеском проспекте дома 22 корпуса 1 увидела бездыханное тело. Мертвого мужчину, без внешних признаков насильственной смерти, девушка заметила прямо на улице, на скамейке.

Позднее выяснилось, что скончался 60-летний уроженец Ульяновской области, который жил на улице Антонова-Овсеенко дома 25.

Труп отправили в морг, чтобы провести судебно-медицинское исследование и понять причину смерти мужчины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербурженка уснула на скамейке. Сразу после пробуждения ее изнасиловали.

новости СПб происшествие скамейка труп


 

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