Петербурженка уснула на скамейке: сразу после пробуждения ее изнасиловали

Петербурженка уснула на скамейке: сразу после пробуждения ее изнасиловали
Женщина уснула на скамейке. Фото: unsplash.com

Пострадавшая считает, что насильник долгое время за ней наблюдал.

Жительница Северной столицы стала жертвой изнасилования в Авиагородке. Об этом 20 июня сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Случилось все еще пару дней назад. 38-летняя женщина рассказала, что отправилась в Авиагородок к своим знакомым. Там они решили встретиться в сквере на улице Пилотов и выпить.

В результате все участники «сабантуя» разошлись по домам, а заявительница решила остаться. Вскоре женщина уснула на скамейке.

В момент пробуждения пострадавшей неизвестный уже закрыл рот рукой.

При этом, потерпевшая отмечает, что заметила насильника уже давно. По ее мнению она увидела мужчину «азиатской» внешности моложе 30 лет еще у станции метро «Московская», где находилась до встречи со знакомыми.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Москве женщину изнасиловали несколько мужчин прямо в электричке.

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