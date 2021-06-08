В Москве женщину изнасиловали несколько мужчин прямо в электричке

В Москве женщину изнасиловали несколько мужчин прямо в электричке
Инцидент произошел в электричке. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Вагон был пустой, поэтому позвать на помощь было некого.

В Москве на Казанском вокзале произошло групповое изнасилование. Жертвой преступления стала 30-летняя жительница Московской области, о чем сегодня, 8 июня, пишет «Московский комсомолец».

Известно, что выпившая женщина сидела на платформе, когда к ней подошел незнакомец. Он подхватил ее под руку и повел в сторону электрички, отметив, что нужно поторопиться. В вагоне мужчина начал приставать к потерпевшей, после чего принудил к оральному сексу. После к нему присоединился сообщник, который подверг женщину к сексуальному насилию.

Затем оба скрылись с места происшествия, а гражданка отправилась в полицию. Подозреваемыми оказались 20-летние приезжие, которые работали уборщиками электричек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге девушку изнасиловали в такси ее приятеля.

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