В Петербурге вечером понедельника собрались шестибалльные пробки

В Петербурге вечером понедельника собрались шестибалльные пробки
В Петербурге шестибалльные пробки. Фото: "Яндекс.Пробки"

Несмотря на то, что на часах только 17:30 жители Петербурга в некоторых районах города уже встали в пробки. Загруженность на городских трассах в пятницу вечером выросла до шести баллов.

Об этом стало известно сегодня, 2 августа. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», к 17:30 заторы на дорогах достигли 6 баллов. Такая ситуация продолжится вплоть до 19:00. А затем, возможно, спадет.

Красным отмечены участки на набережной Обводного канала, на улице Марата, на Владимирском и Невском проспектах, на Лиговском проспекте, на Садовой улице, на Загородном проспекте, на Дворцовой набережной, на улице Глинки, на 8-ой и 9-ой линии В.О., на Уральской улице, на набережной Макарова, на Тульской улице.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге неделя начнется с дождливой и ветреной погоды.

«Яндекс.Пробки» новости СПб пробки спб


 

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