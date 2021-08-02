В Выборге возбудили уголовное дело после обнаружения трупа в пленке

Личность погибшего устанавливается: кажется, это мужчина, пропавший без вести еще в 2012 году.

В Выборге сегодня, 2 августа, возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела неустановленного мужчины. По предварительным данным, это может быть гражданин, который без вести пропал еще в 2012 году. Об этом сообщили в СК РФ по Ленинградской области.

Труп нашли в недостроенном сарае в поселке Липовка. Тело мужчины было закопано в землю и завернуто в пленку, а также обмотано скотчем. На месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют обстоятельства смерти. Им предстоит отыскать убийцу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что 19-летняя петербурженка заметила на скамейке труп. Позднее выяснилось, что скончался 60-летний уроженец Ульяновской области, который жил на улице Антонова-Овсеенко дома 25.