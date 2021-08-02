СМИ: вице-губернатор Ленобласти покидает свой пост

Москвин якобы планирует уехать в Москву.

Вице-губернатор Ленинградской области по строительству Михаил Москвин должен скоро объявить об уходе со своей должности. Об этом сегодня, 2 августа, пишет 47news.

СМИ, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Москвин уже написал заявление об увольнении, а губернатор Ленобласти Александр Дрозденко принял отставку. Последним рабочим днем чиновника должна стать пятница, 6 августа. По предварительным данным, Москвин собирается уехать на работу в Москву, но непонятно, что именно он будет там делать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что зампред правительства Ленобласти Михаил Москвин считает, что долгострои лучше достраивать инвесторам.