СМИ: вице-губернатор Ленобласти покидает свой пост

СМИ: вице-губернатор Ленобласти покидает свой пост
Михаил Москвин. Фото: lenobl.ru

Москвин якобы планирует уехать в Москву.

Вице-губернатор Ленинградской области по строительству Михаил Москвин должен скоро объявить об уходе со своей должности. Об этом сегодня, 2 августа, пишет 47news.

СМИ, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Москвин уже написал заявление об увольнении, а губернатор Ленобласти Александр Дрозденко принял отставку. Последним рабочим днем чиновника должна стать пятница, 6 августа. По предварительным данным, Москвин собирается уехать на работу в Москву, но непонятно, что именно он будет там делать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что зампред правительства Ленобласти Михаил Москвин считает, что долгострои лучше достраивать инвесторам.

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