«Очередной царек»: Porsche Macan заблокировал Большую Конюшенную

«Очередной царек»: Porsche Macan заблокировал Большую Конюшенную
Дорогая иномарка стоит посреди дороги. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Автомобиль с московскими номерами оставили прямо посреди дороги.

В центре Санкт-Петербурга произошел транспортный коллапс из-за наглого водителя, который решил оставить автомобиль прямо посреди дороги. Судя по всему, владелец Porsche Macan пошел за покупками в ДЛТ, и ему было все равно на то, что машина мешает проезду. Об этом сегодня, 2 августа, сообщили очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Пользователи отмечают, что иномарка стояла в неположенном месте как минимум полчаса. Из-за этого Большая Конюшенная «покраснела», а десятки водителей вышли из себя.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что реанимация прибыла к ДТП с перевертышем на Тихорецком. На кадрах видно, что крыша одной из машин помята, разбито лобовое стекло. Второй автомобиль лишился бампера в результате удара.

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