Реанимация прибыла к ДТП с перевертышем на Тихорецком

Место ДТП на перекрестке проспектов Светлановского и Тихорецкого. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Место ДТП на перекрестке проспектов Светлановского и Тихорецкого. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На перекрестке Тихорецкого и Светлановского проспектов в Петербурге произошло ДТП с перевертышем. К месту аварии прибыла машина реанимации.

Дорожный инцидент случился в понедельник, 2 августа. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Датсун сделал кувырок от встречи с Фьюжном», — написал автор записи.

На кадрах видно, что крыша одной из машин помята, разбито лобовое стекло. Второй автомобиль лишился бампера в результате удара.

К месту происшествия прибыла реанимация. Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на полупустой улице Академика Константинова произошла авария.