Реанимация прибыла к ДТП с перевертышем на Тихорецком

На перекрестке Тихорецкого и Светлановского проспектов в Петербурге произошло ДТП с перевертышем. К месту аварии прибыла машина реанимации.
Дорожный инцидент случился в понедельник, 2 августа. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
«Датсун сделал кувырок от встречи с Фьюжном», — написал автор записи.
На кадрах видно, что крыша одной из машин помята, разбито лобовое стекло. Второй автомобиль лишился бампера в результате удара.
К месту происшествия прибыла реанимация. Информация о возможных пострадавших не приводится.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на полупустой улице Академика Константинова произошла авария.