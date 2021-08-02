На полупустой улице Академика Константинова произошла авария

Авария случилась на улице Академика Константинова. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Авария случилась на улице Академика Константинова. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Калининском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие на полупустой дороге.

Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

Так, в Калининском районе на улице Академика Константинова столкнулись два транспортных средства. «ГАЗель» и черный «Опель Корса» не поделили проезжую часть.

Место аварии уже обнесли знаками аварийной остановки, однако сотрудников Госавтоинспекции на кадрах, снятых очевидцем происходящего, нет.

При этом, пользователь Сети, отметил, что улица Академика Константинова не особо популярна у автовладельцев.

«Встретились два одиночества …По этой улице дай Бог два десятка авто в сутки проезжает», — заявил участник группы «ВКонтакте».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на улице Маршала Казакова каршеринг устроил дорожно-транспортное происшествие.