На Маршала Казакова каршеринг устроил ДТП

На Маршала Казакова каршеринг устроил ДТП
Дорожный инцидент произошел рано утром 30 июля на перекрёстке улицы Маршала Казакова и Брестского бульвара. Фото: vk.com/spb_today

В Красносельском районе Петербурга на перекрестке произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля каршеринга. По словам очевидцев, водителя прокатного авто нет на месте аварии.

Дорожный инцидент произошел рано утром 30 июля на перекрёстке улицы Маршала Казакова и Брестского бульвара.

«Каршеринг протаранил Шкоду на перекрёстке Казакова и Брестского бульвара. Водителя каршеринга не видно на месте ДТП», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. В результате ДТП образовалась пробка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что под Белоостровом сегодня вечером, 29 июля, произошла слишком «дорогая» авария. В результате нее повреждения получил Bentley.

авария дтп красносельский район


 

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