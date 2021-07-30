На Маршала Казакова каршеринг устроил ДТП

Дорожный инцидент произошел рано утром 30 июля на перекрёстке улицы Маршала Казакова и Брестского бульвара. Фото: vk.com/spb_today

Дорожный инцидент произошел рано утром 30 июля на перекрёстке улицы Маршала Казакова и Брестского бульвара. Фото: vk.com/spb_today

В Красносельском районе Петербурга на перекрестке произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля каршеринга. По словам очевидцев, водителя прокатного авто нет на месте аварии.

Дорожный инцидент произошел рано утром 30 июля на перекрёстке улицы Маршала Казакова и Брестского бульвара.

«Каршеринг протаранил Шкоду на перекрёстке Казакова и Брестского бульвара. Водителя каршеринга не видно на месте ДТП», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. В результате ДТП образовалась пробка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что под Белоостровом сегодня вечером, 29 июля, произошла слишком «дорогая» авария. В результате нее повреждения получил Bentley.