Под Белоостровом «дорогое» ДТП: ВАЗ помял бампер Bentley

Непонятно, сколько придется потратить на ремонт автомобиля.

Под Белоостровом сегодня вечером, 29 июля, произошла слишком «дорогая» авария. В результате нее повреждения получил Bentley. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на Приморском шоссе. Там при невыясненных обстоятельствах столкнулись три автомобиля: Mitsubishi Outlander въехал в зад ВАЗ 2114, а тот в свою очередь «догнал» Bentley. В результате у дорогой иномарки помят бампер. Пользователи гадают: кому платить за ремонт и во сколько он обойдется.

«Есть основания полагать что новый оригинальный бампер без креплений и накладок стоит как 14 и Аутлендер вместе взятые», —

считает один из пользователей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Энтузиастов по дороге бегал голый мужчина.