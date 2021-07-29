На Энтузиастов по дороге бегал голый мужчина

Успокаивать горожанина приехали полиция и врачи скорой помощи.

В Красногвардейском районе сегодня, 29 июля, заметили голого мужчину, который бегал по проезжей части. О нем пишет «Мегаполис», ссылаясь на очевидцев.

Странного горожанина заметили на проспекте Энтузиастов. Он метался между машинами, забыв при этом про одежду. В какой-то момент на место инцидента приехали сотрудники правоохранительных органов, а также врачи скорой помощи. Известно, что мужчину пристегнули наручниками к ограждению и начали оказывать помощь.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что голый мужчина разбил окно в магазине и забрался в холодильник в Василеостровском районе.