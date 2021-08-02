В Выборге школьница рассказала о навязчивом нудисте на пляже

Мужчина очень хотел позагорать с девочкой, чем напугал ее.

В Выборге голый мужчину приставал к школьнице из Москвы. Как стало известно Gazeta.SPb, все случилось 1 августа в районе Петровской набережной. Там неизвестный молодой человек, забывший об одежде, навязывал свое общество несовершеннолетней девочке, которая приехала в Ленинградскую область на отдых. Он предлагал вместе позагорать, чем очень напугал школьницу. Ей пришлось покинуть пляж, мужчина не стал ее преследовать.

Странное поведение нудиста стало причиной обращения в правоохранительные органы. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства инцидента, а также устанавливают личность любителя ходить голым.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Энтузиастов по дороге бегал голый мужчина. Успокаивать горожанина приехали полиция и врачи скорой помощи.