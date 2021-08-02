Полиция проверяет ДТП на «Неве»: погиб водитель

В аварии погиб один человек. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В аварии погиб один человек. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Еще одного мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Под Санкт-Петербургом 2 августа произошла жесткая авария с участием грузовиков. В результате инцидента погиб мужчина, а другой был госпитализирован. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось вечером в понедельник на 582 километре автотрассы М-11 «Нева». Там столкнулись «Скания» и «Вольво» — первую машину считают виновной в аварии. Водитель «Скании» получил серьезные травмы и скончался на месте, а водителя второго большегруза доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

По факту ДТП полиция проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что трасса М-11 парализована из-за смертельного ДТП с грузовиками.