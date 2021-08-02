Трасса М-11 парализована из-за смертельного ДТП с грузовиками

Трасса М-11 парализована из-за смертельного ДТП с грузовиками
В аварии погиб один человек. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Кажется, погиб как минимум один человек.

На трассе М-11 сегодня вечером, 2 августа, произошла жесткая авария с грузовиками. Об этом пишет «Фонтанка».

Все случилось недалеко от границы Ленинградской и Новгородской областей. Там столкнулись несколько грузовиков, в результате чего образовался затор – движение парализовало на несколько часов как в сторону Петербурга, так и в сторону Москвы. Также известно, что в инциденте погиб один из водителей, а другой доставлен с переломами в больницу.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что реанимация прибыла к ДТП с перевертышем на Тихорецком. На кадрах видно, что крыша одной из машин помята, разбито лобовое стекло. Второй автомобиль лишился бампера в результате удара.

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