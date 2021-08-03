Врачи рассказали о риске аллергии на COVID-вакцину

Аллергические реакции на вакцины от COVID-19 встречаются крайне редко. Об этом заявили специалисты Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов.

По их словам, уже разработанные препараты против коронавируса не содержат белка куриного яйца, коровьего молока, желатин, а также антибактериальные препараты.

Как сообщили «РИА Новости», по данным исследований, аллергия развивается примерно в 0,65 до 1,53 случаев на 1 миллион доз, в зависимости от вида вакцин.

При этом эксперты отметили, что прививку не рекомендуют пациентам, у которых ранее была выявлена тяжелая реакция на входящие в состав препарата компоненты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге почти в два раза снизился темп вакцинации. Предполагается, что некоторые ждут подходящего момента для вакцинации. Например, определенного дня или завоза желаемого препарата.