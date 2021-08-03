В Горелово ночью местные жители тушили полыхающую легковушку

Машина вспыхнула в Горелово. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Машина вспыхнула в Горелово. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

В Красносельском районе Петербурга ночью у одного из домов загорелся припаркованный автомобиль. Тушить транспорт начали местные жители.

Возгорание случилось ранним утром во вторник, 3 августа. Видеозапись с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, горящий автомобиль жители Горелово заметили около 4:10. Сначала машину пытались потушить самостоятельно с помощью огнетушителей, позже к месту ЧП прибыли спасатели.

На кадрах видно, что пламя вырывается из под капота машины. Сотрудники МЧС сбили огонь за несколько минут. Горящий автомобиль был потушен к 4:45.

По данным пользователей, в результате пожара никто не пострадал. Также целыми остались припаркованные рядом автомобили.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ночью на бульваре Трудящихся полыхала трехкомнатная квартира.