Ночью на бульваре Трудящихся полыхала трехкомнатная квартира

Ночью на бульваре Трудящихся полыхала трехкомнатная квартира
Пожар вспыхнул в доме №24 на бульваре трудящихся. Фото: скриншот Google Maps

В Колпинском районе Петербурга среди ночи произошел пожар в трехкомнатной квартире жилого дома.

Возгорание случилось во вторник, 3 августа, в доме 24 по бульвару Трудящихся. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 3:39. К месту происшествия оперативно выехали 12 спасателей на трех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, в комнате площадью 18 квадратных метров происходило горение обстановки на площади 12 «квадратов». К 4:04 пожар локализовали.

Сведения о пострадавших уточняются. Непонятно, что стало причиной инцидента и каковы его последствия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Большевиков 12 пожарных тушили магазин.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу колпинский райн новости СПб


 

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