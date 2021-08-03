Полиция ищет без вести пропавшего сутки назад 12-летнего мальчика

В Петербурге ищут 12-летнего подростка. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Петербурге ищут 12-летнего подростка. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Петербурге разыскивается несовершеннолетний мальчик, который ушел из дома днем 2 августа и до сих пор не вернулся.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, 2 августа, примерно в 14:00, Кравченко Тимофей ушел из дома на Красносельском шоссе дома 54/4.

12-летний подросток покинул квартиру под предлогом выгула собаки, однако домой в данный момент так и не пришел.

Школьник худощавого телосложения, его рост примерно 160-174 сантиметра, лицо треугольное и смуглое, брови дугообразные, глаза голубые.

Средние губы, прямой нос, волосы мальчика светло-русые, у него коротко стрижен затылок и виски. Известно, что подросток медленно говорит и немного шепелявит.

Пропавший был в короткой темно-коричневой куртке, шортах и белых кроссовках.

Если есть какая-либо информация о местонахождении Кравченко Тимофея, полиция просит сообщить по номеру 573-55-26

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Турции пропал молодой петербуржец.