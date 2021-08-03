Петербуржец стал фигурантом уголовного дела после пьяного катания на каршеринге

В Курортном районе Петербурга сотрудники полиции задержали подозреваемого в угоне каршеринга. Возбуждено уголовное дело.

Водителя арендованного авто инспекторы остановили 26 июля у дома №4 по улице Мосина в городе Сестрорецк. В ходе проверки документов выяснилось, что 20-летний неработающий, ранее судимый за хранение наркотиков мужчина, находясь в нетрезвом виде, управлял иномаркой под чужим аккаунтом.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу, позднее в полицию обратился представитель каршеринговой компании. Он рассказал, что около половины первого ночи от дома №35 по улице Володарского неизвестный похитил указанный автомобиль.

Подозреваемому назначено обязательство о явке.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мигрант, употребляющий наркотики, угнал у петербуржца машину из гаража.