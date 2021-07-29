Мигрант, употребляющий наркотики, угнал у петербуржца машину из гаража

Правоохранительные органы задержали 27-летнего гражданина одной из среднеазиатских республик, который находился в состоянии наркотического опьянения.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, 28 июля в отдел полиции написал заявление 24-летний мужчина. Он рассказал, что не так давно, в конце июня, оставил свой автомобиль «Хендай Акцент» на ремонт. Сервис находился на улице Канонерский остров дом 6. Именно оттуда машину и угнали.

14 июля экипаж ОГИБДД на набережной Обводного канала заметил автомобиль петербуржца. Машину поместили на спецстоянку.

Еще через две недели правоохранители задержали на улице Софийская дома 14 подозреваемого в угоне. Им оказался неработающий 27-летний гражданин одной из среднеазиатских республик. При этом, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге умерла судья, вынесшая приговор лидеру «тамбовской» ОПГ.