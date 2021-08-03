Фура, въезжавшая на Минеральную, повалила на две легковушки забор

Фура, въезжавшая на Минеральную, повалила на две легковушки забор
Фура завалила забор на Минеральной. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Калининском районе города из-за неповоротливости грузовой машины произошло дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе ДТП и ЧП Петербурга.

Так, в Калининском районе Северной столицы, на улице Минеральная у дома 25 фура сбила забор, который завалился на два легковых автомобиля.

Оказалось, что большое транспортное средство задело забор, когда въезжало во двор. Интересно, что совсем рядом с машинами, на которые упал забор, есть надпись: «У ворот машины не ставить».

Один из пользователей Сети предположил в комментариях в сообществе, что, возможно, забор упал на автомобили работников, а их машины застрахованы от такого случая.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после ДТП с фурами на трассе М-11 один человек умер, а другой оказался в больнице.

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