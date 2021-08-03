Во всех районах Петербурга хотят открыть кризисные центры для женщин

Такие учреждения пользуются спросом – за первые полгода 2021 года туда обратились 32 женщины и 51 ребенок.

В Санкт-Петербурге во всех районах хотят открыть кризисные центры для женщин, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Об этом сегодня, 3 августа, сообщили в пресс-службе Смольного.

Заместитель председателя Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Елена Фидрикова отметила, что на данный момент подобные учреждения открыты в восьми районах, но этого недостаточно. За первые полгода 2021 года за помощью обратились 32 женщины и 51 ребенок – они могут получить убежище, а также психологическую и юридическую поддержку.

«Считаем, что такая помощь должна быть максимально доступна и приближена к месту проживания. Более того, сейчас рассматривается возможность создания аналогичных кризисных центров для мужчин, поскольку видим такую потребность со стороны петербуржцев»,

— отметила Елена Фидрикова.

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