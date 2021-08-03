В Петербурге проведут испытания тепловых сетей в трех районах

Они пройдут в Калининском, Красногвардейском и Выборгском районах города.

В Санкт-Петербурге в ближайшее время проведут испытания тепловых сетей в преддверии нового отопительного сезона. Трубы на наличие дефектов проверят в Калининском, Красногвардейском и Выборгском районах города. Об этом сегодня, 3 августа, сообщили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Испытания пройдут 4 и 5 августа. Температура воды в тепловых сетях не будет превышать 40 градусов. Тех, кто заметят коммунальные аварии, просят сразу сообщать в городской мониторинговый центр по телефонам 004 (с мобильного – 112), а также соблюдать простые правила безопасности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Теплосеть» проведет испытания в Центральном и Невском районах.