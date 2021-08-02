«Теплосеть» проведет испытания в Центральном и Невском районах

«Теплосеть» проведет испытания в Центральном и Невском районах
"Теплосеть" проверит трубы двух районов Петербурга. Фото: Пресс-служба

Специалисты определят, в каком состоянии находятся трубы в преддверии отопительного сезона.

Сотрудники «Теплосети» запланировали проведение испытания тепловых сетей сразу в двух районах Санкт-Петербурга. Трубы проверят в Центральном и Невском. Об этом сегодня, 2 августа, сообщили в пресс-службе предприятия.

Известно, что работы пройдут 3 августа, чтобы проверить трубы на плотность и прочность и подготовиться к отопительному сезону. Ненадежные участки трубопроводу обязательно дадут о себе знать и их можно будет оперативно заменить.

«В зону работ Центрального района входят тепловые сети, проходящие по улицам Александра Невского, Тележная, Миргородская, Хохрякова, Гончарная, Полтавская, Харьковская, Атаманская, Константиноградская, Кременчугская, Профессора Ивашенцева, часть Невского проспекта, Чернорецкий переулок, набережные Обводного канала и реки Монастырки, территория сада Свято-Троицкой Александро-Невской лавры.

В зону работ Невского района входят тепловые сети, проходящие по улицам Седова, Книпович, 2-й Луч, Автогенная, набережная Обводного канала, Глухоозерское шоссе, Большой Смоленский проспект и площадь Бехтерева.

— указывается в сообщении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Водоканал Петербурга борется с прорывом на Передовиков и предупреждает о засорах из-за жары.

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