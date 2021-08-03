В Ленобласти сняли противопожарный режим в лесах

В Ленобласти сняли противопожарный режим в лесах
В Ленобласти можно посещать леса. Фото: pixabay.com

Теперь местные жители могут без проблем посещать леса и разводить огонь.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко снял особый противопожарный режим, который был введен из-за устойчивой сухой погоды. Соответствующее постановление он подписал сегодня, 3 августа, о чем сообщили в администрации правительства региона.

О вводе режима стало известно в начале июня 2021 года. Жителям Ленобласти и всем приезжающим туда запретили посещать леса и разводить огонь. Тех, кто ослушивался, наказывали рублем – сумма штрафа составляла до четырех тысяч рублей, если речь идет о физическом лице.

Наконец жесткие правила отменили – это произошло с приходом более прохладном и дождливой погоды.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ураган прошлой ночью в Петербурге повалил почти 100 деревьев.

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