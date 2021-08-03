В Ленобласти из магазинов изъяли 35 кг опасного мяса

В Ленобласти из магазинов изъяли 35 кг опасного мяса
Мясо изъяли и планируют уничтожить. Фото: Pixabay

По торговым точкам прошлись сотрудники ветеринарной службы.

В Ленинградской области в выходные состоялся рейд ветеринарной службы, в рамках которого провели торговые точки Всеволожского и Тосненского районов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В итоге было изъято 35 килограммов опасной мясной продукции. Это тот товаров, на который не смогли предоставить ветеринарные сопроводительные документы, которые подтвердили бы безопасность и происхождение товара.

Весь опасный товар изъяли – он подлежит ликвидации. Подобные рейды проводятся регулярно во всех районах Ленобласти для поддержания эпизоотического благополучия региона.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что после рейда на юге Петербурга было задержано 250 мигрантов. Отмечается, что несколько десятков иностранных граждан были привлечены за другие нарушения. Например, мелкое хулиганство или распитие алкоголя в запрещенных местах.

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