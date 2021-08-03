В петербургском порту построят перевалочный комплекс за 5 млрд

В «Большом порту Санкт-Петербург» начали строительство нового перевалочного комплекса.

Разрешение на постройку получили, она появится на месте старой нефтебазы. В проект вложили более пяти миллиардов рублей. На участке площадью 11 га в рамках проекта АО «Петербургский нефтяной терминал» уберут старые резервуары и построят новые. Об этом сообщает 78.ru.

В терминале создадут сливную ж/д эстакады, три насосные станции, создадут инженерные коммуникации.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Комитет по развитию транспортной инфраструктуры объявил конкурс на проектирование пешеходной набережной в Кронштадте. На работы выделят 32,5 млн рублей. Информация о контракте появилась 8 июля на портале госзакупок. Речь идет о территории от морского портового комплекса до сквера Инчхон. Проект может предусматривать и создание велодорожек.