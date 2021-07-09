В Кронштадте построят пешеходную набережную за 32 миллиона

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры объявило конкурс на проектирование пешеходной набережной в Кронштадте за 32 млн рублей.
Информация о контракте появилась 8 июля на портале госзакупок. Речь идет о территории от морского портового комплекса до сквера Инчхон.
Проект может предусматривать создание велодорожек. На работы выделят 32,5 млн рублей, их должны завершить до 31 августа 2022 года.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кронштадте отреставрируют три форта к 2024 году. Речь идет о фортах «Император Александр I», «Кроншлот» и «Император Петр I».