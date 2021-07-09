В Кронштадте построят пешеходную набережную за 32 миллиона

В Кронштадте построят пешеходную набережную за 32 миллиона
Подрядчику нужно разработать проект планировки и межевания территории под размещение набережной и спроектировать саму набережную. Фото: sputnik8

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры объявило конкурс на проектирование пешеходной набережной в Кронштадте за 32 млн рублей.

Информация о контракте появилась 8 июля на портале госзакупок. Речь идет о территории от морского портового комплекса до сквера Инчхон.

Проект может предусматривать создание велодорожек. На работы выделят 32,5 млн рублей, их должны завершить до 31 августа 2022 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кронштадте отреставрируют три форта к 2024 году. Речь идет о фортах «Император Александр I», «Кроншлот» и «Император Петр I».

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