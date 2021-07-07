В Кронштадте отреставрируют три форта к 2024 году

Всего в Кронштадте около 20 фортов. Фото: Форт "Александр I" - Официальная группа/VK

Всего в Кронштадте около 20 фортов. Фото: Форт "Александр I" - Официальная группа/VK

Шойгу отметила, что проект второй год получает финансирование.

Руководитель проектного офиса по созданию ТРК «Остров фортов» Ксения Шойгу рассказала о том, что к 2024 году в Кронштадте собираются отреставрировать три форта. Об этом пишет РИА Новости.

Речь идет о фортах «Император Александр I», «Кроншлот» и «Император Петр I», которые станут частью музейно-исторического парка «Остров фортов». Шойгу предполагает, что один форт станет площадкой для больших съемочных процессов, в другом могут открыть ЗАГС, а в третьем- причал для туристических суден.

Также она добавила, что вторая очередь парка откроется 25 июля 2021 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кронштадте открыл новый сезон «Лагерь настоящих героев».