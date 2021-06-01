В Кронштадте открыл новый сезон «Лагерь настоящих героев»

В Кронштадте открыл новый сезон «Лагерь настоящих героев»
В Кронштадте открыли патриотический лагерь. Фото: скриншот "Работа на маяке Толбухин"

В 2021 году будет семь смен, так что отдохнуть смогут 750 детей.

В Кронштадте сегодня, 1 июня, началась первая смена в «Лагере настоящих героев». Организаторами лагеря стали Министерство обороны и Центр патриотического воспитания молодежи. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

На открытие смены приехал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он отметил, что в лагерях с детьми будут заниматься в том числе патриотическим воспитанием. Напоминаем, что в 2020 году в лагере смогли отдохнуть 420 человек, а в этому – 750. Дело в том, что было увеличено количество смен.

«Кронштадт – город воинской славы. Его знает весь мир. По поручению Президента России здесь создается туристско-рекреационный кластер. Через 3-4 года он будет самым красивым городом»,

— подчеркнул Александр Беглов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что 29 детских лагерей Ленобласти примкнули к программе кешбэка.

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