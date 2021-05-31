29 детских лагерей Ленобласти примкнули к программе кешбэка

В данный момент 29 детских лагерей, которые находятся на территории Ленинградской области, присоединились к федеральной программе по возврату средств. Так, программа компенсации путевок началась 25 мая.

Как сообщается в администрации правительства региона, программой «Детского кэшбэка» предусмотрен возврат средств на путевки, которые были куплены до 25 мая 2021 года. Сделать это возможно на портале «Госуслуги» с 15 июня.

Максимально возможно вернуть 50% от цены путевки, однако стоимость не должна превышать 20 тыс. рублей. Перечень лагерей, участвующих в программе размещен на портале мирпутешествий.рф в разделе — «Детские лагеря».

Со слов вице-премьера Дмитрия Чернышенко, инструкция тем, кто уже купил путевки еще до запуска детского туристического кэшбэка создана. Так, возврат средств по приобретенным путевкам начнется с 15 июня, а закончится только в конце октября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в лагерях Петербурга коронавирус запретил родительские дни.