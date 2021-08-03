Устроивших «халатный корпоратив» в центре Петербурга оштрафовали

Устроивших «халатный корпоратив» в центре Петербурга оштрафовали
Идея фото пришла к ним из фильма «Приключения итальянцев в России». Фото: Pixabay

Фотографировавшихся в домашних халатах у Казанского собора туристов Петербурга из Тулы оштрафовали на 500 рублей каждого за хулиганство.

Участники «вечеринки» расстроились. Они считают, что в первый раз можно было отделаться всего лишь то предупреждением. Один из мужчин объяснил, что они группой всего на несколько минут достали халаты, сфотографировались и убрали их. Об этом сообщает «Пятый канал».

Идея фото пришла к ним из фильма «Приключения итальянцев в России». Туристы обиженно пообещали, что больше не приедут в Северную столицу. Им испортили настроение.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские туристы сняли лесной пожар с борта самолета. Пожары в Турции охватили территорию туристических объектов неподалеку от города Аланья. Туристы наблюдали густой дым даже с борта самолета.

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