Эрдоган поблагодарил Россию за помощь в тушении лесных пожаров

Эрдоган поблагодарил Россию за помощь в тушении лесных пожаров
Пожары распространились возле турецкой Антальи. Фото: сайт Кремля

Президент Турции Тайип Эрдоган поблагодарил президента России и другие страны за помощь в тушении лесных пожаров.

За это он выразил благодарность главам Азербайджана, Испании, Украины и другим странам. Эрдоган также поблагодарил глав Хорватии, Ирана и Катара за сочувствие в турецкой беде. Он пообещал в скором времени потушить все пожары в стране. Об этом написал на своей странице в Twitter.

Пожары распространились возле турецкой Антальи. Число погибших при этих пожарах в стране увеличилось до восьми, пострадавших – до 864.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что организация «Дети огня», признанная подразделением Рабочей партии Курдистана, члены которой признаны в Турции террористами, взяла на себя вину за лесные пожары в Турции. В организации объяснили, что таким образом борются с властями.

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