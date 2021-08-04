Сериал о жизни Фаины Раневской снимают в Выборге

Сериал о жизни Фаины Раневской снимают в Выборге
Сериал посветят личной жизни Фаины Раневской. Фото: скрин фильма "Подкидыш".

В Выборге начались съемки сериала о жизни советской актрисы Фаины Раневской.

Он выйдет на Первом канале и будет приурочен к 125-летию великой артистки. Об этом сообщает «Культуромания».

Так, внешний вид Выборга напоминает атмосферу столицы в 20-ые годы прошлого столетия. Часть сериала снимут в самом Петербурге.

Сериал посветят личной жизни Фаины Раневской. Создатели отмечают, что зрители смогут открыть для себя легендарную актрису с новой стороны.

Сериал снимается при поддержке Министерства культуры России. В сериале появится Александр Домогаров.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург выделит 59 млн рублей на съемки 19 фильмов. В Петербурге подвели итоги конкурса на получение субсидий на развитие кинематографа. Их дадут 19 кинокартинам, общая сумма которых составила около 59 млн рублей.

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