На Троицком мосту капот «Мазды» вздыбился от удара с «ГАЗелью»

На Троицком мосту капот &#171;Мазды&#187; вздыбился от удара с &#171;ГАЗелью&#187;
ДТП на Троицком мосту произошло ночью. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге на Троицком мосту произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого иномарка заехала под грузовой автомобиль.

Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

Авария случилась прямо на мосту, соединяющем Адмиралтейский и Петроградский острова Петербурга. Черный автомобиль марки «Мазда» заехала под «ГАЗель». У легковушки довольно сильно пострадал «перед». Капот машины вздыбился от столкновения.

Однако на «ГАЗели», судя по видео кадрам, снятым очевидцем происходящего, удар никак не сказался.

В данный момент неизвестно, пострадал ли в результате дорожного происшествия водитель легкового автомобиля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что фура, въезжавшая на Минеральную, повалила на две легковушки забор.

дтп новости СПб происшествие троицкий мост


 

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