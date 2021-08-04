Вход в музей-усадьбу «Пенаты» на один день станет бесплатным

Вход в музей на один день станет свободным. Фото: сайт музея-усадьбы И. Е. Репина «Пенаты»

Вход в музей на один день станет свободным. Фото: сайт музея-усадьбы И. Е. Репина «Пенаты»

В Петербурге в Курортном районе города располагается музей-усадьба И. Е. Репина «Пенаты», вход в который 5 августа будет бесплатным.

Свободное посещение сделали в связи с тем, что музей празднует 177-летие со дня рождения бывшего владельца — художника Ильи Репина. Об этом стало известно после публикации в социальной сети «ВКонтакте».

Поэтому в четверг, 5 августа, петербуржцы и гости столицы смогут бесплатно посетить музей-усадьбу Репина «Пенаты».

Кроме того, памятную дату еще отметят открытием выставки «И. Е. Репин на Всемирной выставке в Париже 1900 года». Это сделать собираются в 16:00.

Закончится праздничный вечер концертом. На нем зрители услышат произведения любимых композиторов Репина. Художник уважал Мусоргского, Глазунова и Римского-Корсакова.

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