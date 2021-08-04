Пьяный отец душил девятилетнего сына в Петербурге

В Петербурге в Невском районе города правоохранительные органы задержали 33-летнего мужчину, который душил своего девятилетнего сына.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 3 августа, среди ночи, по экстренному номеру «112» позвонила 39-летняя женщина. Она рассказала, что в квартире на Дальневосточном проспекте ее пьяный супруг душит их общего сына.
Оказалось, что разъяренный мужчина избил мальчика. Мать же ребенка в страхе закрылась в одной из комнат квартиры.
Полиция выяснила, что в результате семейного конфликта, выражаясь грубой нецензурной бранью, отец стал душить своего сына, а затем бросил его на пол.
Нападавшего задержали в парадной по той же улице.
Позднее мальчику диагностировали ушиб мягких тканей левой височной и левой скуловой области и ссадины лица. Его отпустили из больницы в удовлетворительном состоянии.
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
Известно, что в 2017 году подозреваемый уже был осужден на пять лет по статье «Покушение на убийство».
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 12-летний мальчик, пропавший в Петербурге сутки назад, вернулся домой.