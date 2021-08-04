Изрезанный труп обнаружили после пожара в квартире в Колпино

Трагедия произошла в доме 24 на бульваре Трудящихся. Фото: скриншот Google Maps

Трагедия произошла в доме 24 на бульваре Трудящихся. Фото: скриншот Google Maps

В Колпинском районе Петербурга в одной из квартир жилого дома произошел пожар. В помещении обнаружили изрезанный труп. Возбуждено уголовное дело.

Преступный инцидент произошел во вторник, 3 августа. В 3:50 в отдел полиции поступило сообщение о пожаре в доме №24 по бульвару Трудящихся.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, прибывшие правоохранители обнаружили в указанной квартире после пожара труп мужчины с множественными гематомами и колото-резаной раной лица. На вид погибшему 35 лет, на правом плече имеет татуировку в виде иероглифа, предположительно зарегистрирован в доме №17 на Пролетарской улице.

Труп направлен в морг для установления причины смерти. С места происшествия изъяли 4 ножа. В качестве подозреваемого был задержан местный житель.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала об еще одном ЧП в Колпино. Пожар охватил квартиру в доме №20 по Тверской улице.