«Упал на паллеты»: работник овощебазы на Софийской получил резаные раны

По словам пострадавшего, он получил ранения на овощебазе на Софийской улице 60. Фото: скриншот Google Maps

По словам пострадавшего, он получил ранения на овощебазе на Софийской улице 60. Фото: скриншот Google Maps

Во Фрунзенском районе Петербурга мужчина пострадал на территории овощебазы. Госпитализированный с колото-резаными ранами пояснил, что упал на паллеты.

Во вторник, 3 августа, в отдел полиции поступило сообщение о том, что утром в больницу самостоятельно обратился 36-летний гражданин Азербайджана, проживающий в доме 11 на улице Турку. Мужчина находился в тяжелом состоянии.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, горожанина госпитализировали с с проникающим колото-резаными ранениями левой половины грудной клетки и передней брюшной стенки. По его словам, он упал на паллеты на территории овощебазы, расположенной на Софийской улице, 60.

Стражи порядка устанавливают наличие камер видеонаблюдения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о госпитализации жительницы Петербурга после пьяных посиделок.