«Упал на паллеты»: работник овощебазы на Софийской получил резаные раны

Во Фрунзенском районе Петербурга мужчина пострадал на территории овощебазы. Госпитализированный с колото-резаными ранами пояснил, что упал на паллеты.
Во вторник, 3 августа, в отдел полиции поступило сообщение о том, что утром в больницу самостоятельно обратился 36-летний гражданин Азербайджана, проживающий в доме 11 на улице Турку. Мужчина находился в тяжелом состоянии.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, горожанина госпитализировали с с проникающим колото-резаными ранениями левой половины грудной клетки и передней брюшной стенки. По его словам, он упал на паллеты на территории овощебазы, расположенной на Софийской улице, 60.
Стражи порядка устанавливают наличие камер видеонаблюдения.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о госпитализации жительницы Петербурга после пьяных посиделок.