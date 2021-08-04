В квартиру к пенсионерке постучал петербуржец с ножевым ранением

Раненый мужчина пришел к пенсионерке на Гаакелевской улице. Фото: "Яндекс карты"

Раненый мужчина пришел к пенсионерке на Гаакелевской улице. Фото: "Яндекс карты"

В Петербурге в Приморском районе города неизвестный напал на мужчину с ножом.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 3 августа, в 19:00, в службу «112» обратилась 73-летняя пенсионерка. Она объяснила, что к ней в квартиру, по Гаккелевской улице дома 26 позвонил мужчина с ножевым ранением.

Буквально через несколько наряд полиции был на месте случившегося. Оказалось, что 35-летнего пострадавшего уже забрала бригада скорой медицинской помощи.

Вечером того же дня правоохранителям сообщили, что у раненого диагностировано проникающее колото-резанное ранение поясничной области. Его состояние оценили как удовлетворительное.

По неподтвержденной информации у дома 26 по улице Гаккелевская неизвестный ударил мужчину ножом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на проспекте Испытателей ножевое ранение. Оно произошло потому, что мужчина сделал замечание шумной компании.