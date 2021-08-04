Петербуржец получил ножом в живот и постучался к пенсионерке в квартиру

В Приморском районе Петербурга разыскивают злоумышленника, ударившего ножом мужчину.

Во вторник, 3 августа, в полицию обратился 74-летний мужчина с сообщением о том, что к нему в квартиру позвонил мужчина с ножевым ранением.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу, прибывшие правоохранители установили, что пострадавший мужчина был госпитализирован. С его слов, около 18:30 у дома №26 по улице Гаккелевской его ударил ножом неизвестный.

Стражи порядка начали розыск злоумышленника.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Фрунзенском районе Петербурга мужчина пострадал на территории овощебазы. Госпитализированный с колото-резаными ранами пояснил, что упал на паллеты.