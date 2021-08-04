В выходные в Выборг отправятся дополнительные «Ласточки»

До Выборга и обратно будет ездить дополнительная ласточка в выходные дни. Фото: ОЖД

До Выборга и обратно будет ездить дополнительная ласточка в выходные дни. Фото: ОЖД

После рабочей недели, на выходных днях, Санкт- Петербург и Выборг свяжут дополнительными «Ласточками».

До этого не ездившая электричка поедет из Северной столицы в 11:53, а в Выборге будет в 13:08. Ехать обратно в город на Неве «Ласточка» будет готова в 18:35. Приедет этот поезд на Финский вокзал уже в 19:50.

Кроме этого, у поезда № 7916 сообщением Выборг — Петербург появится дополнительная остановка в поселке Солнечное. Ее электричка будет делать при движении в оба направления.

Билеты на поезд можно приобрести через мобильные приложения. В поезде пассажирам необходимо носить маски.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожилая петербурженка погибла под колесами пригородного поезда на железнодорожной станции Удельная в Петербурге.