На Удельной электричка насмерть сбила пенсионерку

Пожилая петербурженка погибла под колесами пригородного поезда на железнодорожной станции Удельная в Петербурге.

Инцидент произошел во вторник, 27 июля. Электричка наехала на женщину примерно в 16:10, когда та переходила железнодорожные пути. Пенсионерка получила тяжелые травмы и не выжила.

Как сообщает 78.ru, женщину сбил пригородной поезд, следующий по маршруту Петербург — Выборг. Сейчас на месте гибели работает транспортная полиция. Сотрудникам предстоит выяснить, на какой сигнал светофора пешеход переходила железную дорогу. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге малышка спала с родителями в кровати и умерла. Отец рассказал экстренным службам, что его маленькая дочь не дышит, к тому же у ребенка кровотечение и синюшность покровов.